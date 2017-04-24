Миллион на неработающие паркоматы: мэрия Екатеринбурга ищет банк, чтобы парковку можно было оплачивать картой

При этом штрафы за неуплату все еще не узаконены.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге паркоматы будут работать и с пластиковыми картами. Сегодня, 25 апреля, МБУ «Городская служба парковок» объявило конкурс по выбору банка, который займется обслуживанием, написал «Уралинформбюро».

Кредитная организация должна проводить расчеты через банковские карты, sms и мобильные приложения. За услуги банка, через который будут проводиться расчеты за пользование парковками, местный бюджет готов заплатить до 924 тысяч 988 рублей.

Согласно техзаданию, оплату должны принимать в 76 паркоматах с момента подписания контракта до конца этого года. Деньги должны ежедневно перечисляться в бюджет города. Контракт будет заключен до 31 декабря 2017 года.