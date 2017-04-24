Минкультуры России потребовало возбудить уголовное дело из-за сноса Успенской церкви в Екатеринбурге

Федеральные чиновники отправили на место сноса прокурора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

Чиновники из Министерства культуры России направили обращение в прокуратуру из-за сноса Успенской церкви в Екатеринбурге. Об этом на своей странице в соцсети сообщил 25 апреля 2017 года руководитель образовательных программ уральского филиала ГЦСИ Дмитрий Москвин.

Ранее он направил в министерство письмо, в котором рассказал историю о сносе исторического памятника на территории Ново-Тихвинского женского монастыря.

— Управлением Минкультуры России по УрФО направлено обращение в прокуратуру Ленинского района Екатеринбурга о проведении по факту уничтожения объекта культурного наследия и привлечения к уголовной ответственности лиц, которые своими действиями осуществили уничтожение объекта культурного наследия, — говорится в ответе за подписью директора департамента государственной охраны культурного наследия Цветнова.