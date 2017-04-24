Мошенницы, из-за которых умер ветеран в Екатеринбурге, попали на камеры видеонаблюдения

На них заведено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге камера видеонаблюдения в подъезде, где жил погибший ветеран ВОВ, сняла 31 марта двух женщин, которые подходят под описание мошенниц, укравших у него деньги.

На Youtube запись 21 апреля выложил пользователь MM, подписав видео: « Екатеринбург, это две мошенницы, обманывают стариков, выманивают деньги ».

Судя по записи, 31 марта в 11.12 дня две молодые женщины в темных пуховиках и шапках вошли в подъезд. Одна из них оперативно поднялась на второй этаж в квартиру пожилого мужчины, а вторая ждала ее на первом этаже. В 11.31 первая посетительница быстро вышла из подъезда, а за ней со второго этажа с раскрытой сумкой буквально выбежала вторая.

Обе подозреваемые были одеты в темно-синие куртки, перчатки, синие джинсы и черные сапоги. Одна из них была в очках.