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Мошенницы, из-за которых умер ветеран в Екатеринбурге, попали на камеры видеонаблюдения

Мошенницы, из-за которых умер ветеран в Екатеринбурге, попали на камеры видеонаблюдения
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Фото: кадр из видео
На них заведено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге камера видеонаблюдения в подъезде, где жил погибший ветеран ВОВ, сняла 31 марта двух женщин, которые подходят под описание мошенниц, укравших у него деньги.
На Youtube запись 21 апреля выложил пользователь MM, подписав видео: «Екатеринбург, это две мошенницы, обманывают стариков, выманивают деньги».
 
 
Судя по записи, 31 марта в 11.12 дня две молодые женщины в темных пуховиках и шапках вошли в подъезд. Одна из них оперативно поднялась на второй этаж в квартиру пожилого мужчины, а вторая ждала ее на первом этаже. В 11.31 первая посетительница быстро вышла из подъезда, а за ней со второго этажа с раскрытой сумкой буквально выбежала вторая. 
 
Обе подозреваемые были одеты в темно-синие куртки, перчатки, синие джинсы и черные сапоги. Одна из них была в очках.
  • В марте в квартиру к 91-летнему ветераны ВОВ пришли две мошенницы. Они представились сотрудницами госконторы и попросили показать все деньги, которые есть дома, чтобы проверить номера купюр. Пока мужчина отвлекся, они забрали всю сумму, которую он им отдал, и ушли. У ветерана украли 60 тысяч рублей, отложенные им на похороны.
  • Мужчина не выдержал переживаний из-за такого обмана и покончил с собой, не дожив до Дня Победы всего 18 дней.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 25.04.2017, 13:52
Тэги: Криминал, Видео, Происшествия
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Бабайка25 апреля 2017, 14:27
Ужас, за 60 тыщ с собой кончать. Не ладно что-то в датском королевстве.
А этих ***** судить не только за мошенничество, а ещё за доведение до самоубийства.
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