Мошенницы, из-за которых умер ветеран в Екатеринбурге, попали на камеры видеонаблюдения

На них заведено уголовное дело.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
В Екатеринбурге камера видеонаблюдения в подъезде, где жил погибший ветеран ВОВ, сняла 31 марта двух женщин, которые подходят под описание мошенниц, укравших у него деньги.
На Youtube запись 21 апреля выложил пользователь MM, подписав видео: «Екатеринбург, это две мошенницы, обманывают стариков, выманивают деньги».
Судя по записи, 31 марта в 11.12 дня две молодые женщины в темных пуховиках и шапках вошли в подъезд. Одна из них оперативно поднялась на второй этаж в квартиру пожилого мужчины, а вторая ждала ее на первом этаже. В 11.31 первая посетительница быстро вышла из подъезда, а за ней со второго этажа с раскрытой сумкой буквально выбежала вторая.
Обе подозреваемые были одеты в темно-синие куртки, перчатки, синие джинсы и черные сапоги. Одна из них была в очках.
- В марте в квартиру к 91-летнему ветераны ВОВ пришли две мошенницы. Они представились сотрудницами госконторы и попросили показать все деньги, которые есть дома, чтобы проверить номера купюр. Пока мужчина отвлекся, они забрали всю сумму, которую он им отдал, и ушли. У ветерана украли 60 тысяч рублей, отложенные им на похороны.
- Мужчина не выдержал переживаний из-за такого обмана и покончил с собой, не дожив до Дня Победы всего 18 дней.