Музей истории Екатеринбурга нашел себе огромного «человека-антиголубя»

Им стал двухметровый баскетболист.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

Музей истории Екатеринбурга 24 апреля нашел нового сотрудника — человека, который будет гонять голубей около здания. Платить «человеку-антиголубю» обещали около 20 тысяч рублей.

О том, что вакансия, выставленная 20 апреля, уже закрыта, пресс-служба написала на странице музея в Facebook.

— Мы нашли нашего супергероя - Человека Анти-голубя! Уже в среду, 26 апреля, он выходит на работу. На фото можно увидеть часть его униформы. Отбор был очень непростым, более 50 десятков резюме на нашем ящике, но мы выбрали самого достойного, креативного и оптимистичного человека, который сможет спасти наш музей, — рассказали в музее.

Анти-голубем в Музее истории Екатеринбурга будет работать 21-летний студент-баскетболист УГГУ Константин Лескин, написал «АиФ-Урал». Его основное преимущество перед другими кандидатами – высокий рост (2 метра 4 сантиметра).