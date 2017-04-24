Из-за затопленных мостов на Урале закрыли дороги до 31 населенного пункта

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
На Урале из-за паводков ограничили транспортное сообщение с 31 населенным пунктом. Как уточнили в областном МЧС 24 апреля, пока подтопленных жилых домов нет.
— Паводковая обстановка стабильная. На сегодняшний день в Свердловской области подтоплены 12 низководных мостов. Временно ограничено автотранспортное сообщение с 31 населенным пунктом из-за подтопления низководных мостов в связи с разливом рек. Жизнеобеспечение населения поселков не нарушено, подтопленных жилых домов нет, — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в населенных пунктах, с которыми временно ограничено автотранспортное сообщение, были созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов. Также организовано дежурство добровольных пожарных дружин на случай ЧП.
- Из-за разлива реки Берсуат между пунктами пропуска Мариинский (Россия) и Желкуар (Казахстан), временно ограниченное движение на этом участке российско-казахстанкой границе.
- По данным Гидрометцентра, в этом году не ожидается подъема уровня воды до экстремальных значений в бассейнах большинства крупных рек на территории Уральского федерального округа. В прошлом году в Ирбите был самый сложный паводок за последние 20 лет.