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Из-за затопленных мостов на Урале закрыли дороги до 31 населенного пункта

Из-за затопленных мостов на Урале закрыли дороги до 31 населенного пункта
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

На Урале из-за паводков ограничили транспортное сообщение с 31 населенным пунктом. Как уточнили в областном МЧС 24 апреля, пока подтопленных жилых домов нет.

— Паводковая обстановка стабильная. На сегодняшний день в Свердловской области подтоплены 12 низководных мостов. Временно ограничено автотранспортное сообщение с 31 населенным пунктом из-за подтопления низководных мостов в связи с разливом рек. Жизнеобеспечение населения поселков не нарушено, подтопленных жилых домов нет, — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в населенных пунктах, с которыми временно ограничено автотранспортное сообщение, были созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов. Также организовано дежурство добровольных пожарных дружин на случай ЧП.
  • Из-за разлива реки Берсуат между пунктами пропуска Мариинский (Россия) и Желкуар (Казахстан), временно ограниченное движение на этом участке российско-казахстанкой границе. 
  • По данным Гидрометцентра, в этом году не ожидается подъема уровня воды до экстремальных значений в бассейнах большинства крупных рек на территории Уральского федерального округа. В прошлом году в Ирбите был самый сложный паводок за последние 20 лет.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 25.04.2017, 09:26
Тэги: Погода, Жизнь в городе
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