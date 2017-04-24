Подростки устроили забег по крышам Екатеринбурга

Школьники таким образом повторяют трюки из Интернета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

У екатеринбургских подростков появилась новая забава – они бегают по крышам жилых домов, сообщает сегодня, 25 апреля, ЕАН. Компанию таких молодых парней сегодня днем сняли на видео очевидцы на улице Генеральской.

Как рассказали жители этого дома, они знают подростков, попавших на видео, и часто наблюдают их бегающими по крыше. При этом находиться на крыше дома на улице Генеральской довольно опасно, поскольку она является покатой.

Как отмечает журналист ЕАН, молодые люди с видеозаписи – школьники. Ребята насмотрелись роликов в Интернете, где люди бегают по крышам, и захотели повторить этот трюк.