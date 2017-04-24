Наверх
Музей истории Екатеринбурга нашел себе огромного «человека-антиголубя»
16:45, сегодня
Подростки устроили забег по крышам Екатеринбурга
16:40, сегодня
В Богдановиче акушер-гинеколог предстанет перед судом за смерть беременной женщины
16:30, сегодня
В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД вместе с судебными приставами проводят рейды по поимке должников-водителей
16:25, сегодня
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
В Екатеринбурге появился график первых опрессовок
15:47, сегодня
Запугивают жителей: управляющая компания заподозрила конкурентов в поджоге четырех многоэтажек в Екатеринбурге
15:24, сегодня
В Екатеринбурге двух водителей арестовали за тонировку машин
15:24, сегодня
ТОП-10 самых высоких зарплат Екатеринбурга
В Екатеринбурге пропал 83-летний дедушка: родные разыскивают его уже неделю
14:50, сегодня
В Екатеринбурге массово отравились студенты и сотрудники УрФУ
14:25, сегодня
Заставят молчать: в Екатеринбургской гордуме придумали наказание для депутатов-прогульщиков
14:22, сегодня
Цех оборонного завода в Екатеринбурге, где обрушилась крыша, откроют в ноябре
14:10, сегодня
Мошенницы, из-за которых умер ветеран в Екатеринбурге, попали на камеры видеонаблюдения
13:52, сегодня1
В Екатеринбурге водителя лишили прав на полтора года за ДТП, в котором погиб пешеход
13:15, сегодня
AliExpress будет доставлять товары россиянам на следующий день после покупки
13:07, сегодня
События войны через письма и дневники очевидцев: в Екатеринбурге пройдет премьера спектакля «1941–1945»
13:07, сегодня
В Екатеринбурге городские фонтаны заработают ко Дню Победы
13:04, сегодня
Освободившимся из тюрьмы заключенным предлагают платить по 50 тысяч рублей
12:55, сегодня
В Екатеринбурге появилась новая промышленная зона
12:40, сегодня
В Екатеринбурге сотрудница полиции украла сертификаты из парфюмерного, приехав на вызов по тревожной кнопке
12:26, сегодня1
В Североуральске молодой отец зарезал соседей, мешавших спать его ребенку
12:25, сегодня3
В Свердловской области 10-летний ребенок заразился клещевым энцефалитом
12:10, сегодня
В России предложили отменить знаки запрета остановки и стоянки из-за отсутствия четких правил их установки
11:55, сегодня
Екатеринбуржец пытался спрятать от приставов свою «Ауди А6», утверждая, что подарил ее
11:30, сегодня
Богохульство как уголовное преступление: онлайн-трансляция с процесса по делу Руслана Соколовского в Екатеринбурге
11:03, сегодня
Два лифта в Пионерском микрорайне подожгли с разницей в 10 минут
10:49, сегодня
Прокуратура требует закрыть опасную газовую автозаправку в Свердловской области
10:45, сегодня
Салют на День Победы в Екатеринбурге запустят под музыку военных лет на современный лад
10:40, сегодня
«Ростех» может закрыть в Екатеринбурге завод с ракетными пусковыми установками
10:21, сегодня
Из-за затопленных мостов на Урале закрыли дороги до 31 населенного пункта
09:26, сегодня
На скандальной овощебазе № 4 в Екатеринбурге снова стреляют
09:17, сегодня
«Поезда идут мимо»: в Екатеринбурге закрыли вход на станцию метро «Уральская»
08:56, сегодня
Жительницу Полевского оштрафовали на 10 тысяч за участие ее 17-летней дочери в митинге
08:47, сегодня
В Екатеринбурге на Юго-Западе эвакуировали подъезд многоэтажки из-за горевшего лифта
08:28, сегодня
Главный эпидемиолог Екатеринбурга отвечает, нужно ли ставить прививку от гепатита А, если собираешься в Европу
08:23, сегодня
Монстрация — все? Первомайский парад абсурда в Екатеринбурге оказался под угрозой срыва
22:56, 24.04.20172
Еще один Крестный Ход пройдет в Екатеринбурге
21:08, 24.04.2017
24 апреля в Екатеринбурге: другие жертвы убийцы Ирины Вахрушевой и самоубийство ветерана
20:52, 24.04.2017
Турция увеличила срок безвизового отдыха россиян в стране
20:45, 24.04.2017
Екатеринбурженка делает украшения из георгиевских лент и называет свое творчество «красота на заказ»
20:25, 24.04.2017
Силовики проведут тестирование старшеклассников Екатеринбурга
20:15, 24.04.20172
В Екатеринбурге фельдшер скорой помощи ударил пожилую пациентку
20:03, 24.04.20171
На Урале грузовой состав сбил подростка, который переходил пути в наушниках
19:50, 24.04.2017
Транспортники Екатеринбурга, накопившие долги по зарплатам рабочим, пытаются взять кредит в 20 миллионов
19:41, 24.04.2017
В Первоуральске мужчина обстрелял квартиру своей бывшей девушки из-за ее отказа поговорить с ним
19:20, 24.04.20171
В «Ночь музеев» в Екатеринбурге автобусы будут ходить до 2 часов ночи
19:12, 24.04.2017
В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал молодой мужчина
18:52, 24.04.2017
За гибель мужа в неогороженной яме в Академическом женщина отсудила полмиллиона рублей
18:42, 24.04.20171
В Екатеринбурге гендиректор МОАП уходит в отставку
18:10, 24.04.2017
Следователи ищут других жертв насильника-рецидивиста, убившего Ирину Вахрушеву в Верхней Пышме
18:00, 24.04.20172
Пришел свидетелем: бывшего квартального Орджоникидзевского района Алексея Беззуба допросили в СКР
17:33, 24.04.2017
Дальнобойщики из Екатеринбурга пообещали отправиться колонной на Москву
17:16, 24.04.2017

Подростки устроили забег по крышам Екатеринбурга

Подростки устроили забег по крышам Екатеринбурга
16+
Фото: youtube.com
Школьники таким образом повторяют трюки из Интернета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

У екатеринбургских подростков появилась новая забава – они бегают по крышам жилых домов, сообщает сегодня, 25 апреля, ЕАН. Компанию таких молодых парней сегодня днем сняли на видео очевидцы на улице Генеральской.

Как рассказали жители этого дома, они знают подростков, попавших на видео, и часто наблюдают их бегающими по крыше. При этом находиться на крыше дома на улице Генеральской довольно опасно, поскольку она является покатой.

Как отмечает журналист ЕАН, молодые люди с видеозаписи – школьники. Ребята насмотрелись роликов в Интернете, где люди бегают по крышам, и захотели повторить этот трюк.

  • Тем временем в полиции обещали разобраться с этой ситуацией, отправив к дому на Генеральскую наряд.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 25.04.2017, 16:40
Тэги: Дети, Школа
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Кто заработал Убийство Ирины Вахрушевой Общественный транспорт Дом-2 Транспортная реформа СМИ Ту 154 Тест Политика Голодовка в колонии ЖКХ Горячее Ельцин-центр Семья Здоровье Происшествия Хэллоуин-2015 ЧМ-2018 ВУЗ Суд Культура Опрос Война ритуальных агентств Психология Студенты В Египте разбился самолет с российскими туристами Знаменитости Спорт Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Волейбол Авто Животные История успеха В Екатеринбурге -40 градусов МЧС Образование Парковки Фото Военный репортаж Хоккей Деньги Скандалы Мотоциклы Музыка Сибирская язва Футбол Личное Жизнь в городе Самолет Пожар ГИБДД Дети Приговор Лошагину Еда Крушение самолета под Ростовом Отдых Расстрел Мода Дорожные воины Снос монастыря на Качканаре Самолет Минобороны упал в Якутии Храм святой Екатерины Отключение света Уралмаш, Эльмаш Новый год Дело Пьянкова Пусть говорят Медицина Интервью Шоу-бизнес Коллекторы Красота Взятки Новости Экономия Грипп в Екатеринбурге Мужчины Скорая помощь Лайфхак Расстрел на Депутатской Видео Транспорт Ошибки врачей Высокие технологии Криминал Позитив Рецензия Эксклюзив Отношения Туризм Школа 9 мая Розыск Обрушение крыши на Калинина Репортаж Развлечения Рейтинг История Екатеринбурга Гололед Интернет Статистика Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Путин Строительство Погода Приостановка полетов в Египет Корь Искусство Мистика Смерть Недвижимость Мультимедиа Ловец покемонов Бизнес Бэби-боксы Конкурсы Афиша Расписание Кризис и санкции Мировые новости Новости дня Экономика Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Растения Женщины Дороги ДТП Производство Необычное Взрыв Секс Новости России Религия Горящие авто ИГИЛ Слухи Биатлон Скандал с Новиковым Катастрофа Выставки Баскетбол Доска позора Грипп Убийство в Рахмангулово ЗАГС

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru