Прокуратура требует закрыть опасную газовую автозаправку в Свердловской области

В ходе проверки выяснилось, что она работает без лицензии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

Прокуратура требует закрыть опасную газовую автозаправку в Камышлове.

– В ходе проверки было установлено, что собственником опасного производственного объекта является ООО «Развитие», – рассказали в Камышловской межрайонной прокуратуре. – А эксплуатирует автомобильную газозаправочную станцию на основании договора аренды ООО «Картельгаз», у которого при этом нет соответствующей лицензии.

Поэтому прокуратура направила иск в районный суд, в котором потребовала, чтобы ООО «Картельгаз» прекратила эксплуатацию автозаправки до тех пор, пока не получит необходимую лицензию.

Также Камышловская межрайонная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с требованием привлечь ООО «Картельгаз» к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без специальной лицензии».

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