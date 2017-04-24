«Ростех» может закрыть в Екатеринбурге завод с ракетными пусковыми установками

Однако в самой корпорации слухи пока опровергают.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге в связи с переездом в другое место в ближайшее время могут закрыть военно-промышленный завод «Старт» на Компрессорном, который входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», написали 25 апреля «Ведомости Урал».

Информация о том, что руководство «Ростеха», который недавно купил «Уралвагонзавод», решило перевезти НПП «Старт» в другой регион, появилась на днях в социальных сетях. В самой корпорации слухи опровергли.

— Подобная информация не соответствует действительности, НПП «Старт» продолжает работу в Екатеринбурге в прежнем режиме, это предприятие никуда не переводится, — уточнили в корпорации.