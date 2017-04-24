Ройзман поручил в кратчайшие сроки отмыть граффити со здания на Уралмаше

Вандалы разризовали стены, окна и двери здания на Машиностроителей, 4, рядом с которым стоит мемориал в память о Великой Отечественной Войне.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге жители Уралмаша пожаловались главе города на разрисованное здание на площади Первой Пятилетки. Там, на улице Машиностроителей, стоит мемориал памяти жителей города, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

«Мемориал на фоне граффити. Уже через несколько дней к нему придут возлагать цветы уралмашевцы. Кто и как мог посягнуть таким образом на память героев?», – рассказал на приеме у главы города Евгения Ройзмана председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов «Союз ветеранов» Юрий Кравченко.

Как сообщает пресс-секретарь главы Екатеринбурга Виктория Мкртчян, мэр поручил главе Орджоникидзевского района в кратчайшие сроки принять меры к очистке здания от граффити, чтобы праздник Победы для жителей Уралмаша не был испорчен.