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Ройзман поручил в кратчайшие сроки отмыть граффити со здания на Уралмаше

Ройзман поручил в кратчайшие сроки отмыть граффити со здания на Уралмаше
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Фото: pixabay.com
Вандалы разризовали стены, окна и двери здания на Машиностроителей, 4, рядом с которым стоит мемориал в память о Великой Отечественной Войне.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге жители Уралмаша пожаловались главе города на разрисованное здание на площади Первой Пятилетки. Там, на улице Машиностроителей, стоит мемориал памяти жителей города, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

«Мемориал на фоне граффити. Уже через несколько дней к нему придут возлагать цветы уралмашевцы. Кто и как мог посягнуть таким образом на память героев?», – рассказал на приеме у главы города Евгения Ройзмана председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов «Союз ветеранов» Юрий Кравченко.

Как сообщает пресс-секретарь главы Екатеринбурга Виктория Мкртчян, мэр поручил главе Орджоникидзевского района в кратчайшие сроки принять меры к очистке здания от граффити, чтобы праздник Победы для жителей Уралмаша не был испорчен.

 

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Галина Исакова, 25.04.2017, 20:35
Тэги: Скандалы, 9 мая
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