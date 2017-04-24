Салют на День Победы в Екатеринбурге запустят под музыку военных лет на современный лад

Салют начнется в 22.30.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Администрации Екатеринбурга рассказали, каким будет салют на День Победы, 9 мая, в 2017 году. Как и в прошлые годы, он начнется в 22.30.

Сначала военные 28-й мотострелковой бригады дадут 30 залпов из шести 76-миллиметровых орудий ЗИС-3 и артиллерийских установок на базе автомобиля КамАЗ. Так они почтут память погибших в Великой Отечественной войне. Сразу после этого начнется праздничный фейерверк.

В этом году стрелять военные будут с двух точек – с земли и с понтона, установленного на глади городского пруда. Для огненного шоу используют фейерверки типов «Фиалка», «Ассоль», «Вега».

По традиции фейерверк синхронизируют с музыкой. К этому событию подготовят партитуру с музыкой военных лет в современной обработке.