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Салют на День Победы в Екатеринбурге запустят под музыку военных лет на современный лад

Салют на День Победы в Екатеринбурге запустят под музыку военных лет на современный лад
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
Салют начнется в 22.30.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Администрации Екатеринбурга рассказали, каким будет салют на День Победы, 9 мая, в 2017 году. Как и в прошлые годы, он начнется в 22.30.

Сначала военные 28-й мотострелковой бригады дадут 30 залпов из шести 76-миллиметровых орудий ЗИС-3 и артиллерийских установок на базе автомобиля КамАЗ. Так они почтут память погибших в Великой Отечественной войне. Сразу после этого начнется праздничный фейерверк.

В этом году стрелять военные будут с двух точек – с земли и с понтона, установленного на глади городского пруда. Для огненного шоу используют фейерверки типов «Фиалка», «Ассоль», «Вега».

По традиции фейерверк синхронизируют с музыкой. К этому событию подготовят партитуру с музыкой военных лет в современной обработке.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 25.04.2017, 10:40
Тэги: 9 мая
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