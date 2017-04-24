Екатеринбургу грозит дефицит мест: более половины зданий школ города изношены на 50%

К 2025 году уральской столице потребуется 12 новых школ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

Более половины зданий школ в Екатеринбурге имеют износ более 50%, сообщается 25 апреля 2017 года на официальном портале города.

К 2025 году городу не хватит школ

О состоянии зданий рассказал замглавы департамента образования Администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.

— Сегодня в Екатеринбурге работает 162 муниципальные школы. Из них 105 - с уровнем износа более 50 %. 34 тысячи 341 ребенок учатся во вторую смену, это 24 % от всего количества школьников, — рассказал чиновник депутатам Екатеринбургской городской думы.

По его словам, к 2025 году в Екатеринбурге потребуется 30 тысяч новых мест в школах, исходя из прогноза об увеличении объема жилья к этому времени на 10 млн квадратных метров.

— Предварительный подсчет говорит о необходимости размещения в этих новых районах не менее 12 новых больших школ, — сказал Михаил Ладейщиков.

Деньги есть, но не для ремонта

В Екатеринбургской гордуме в ответ на выступление чиновника предложили вместо строительства новых школ отремонтировать и расширить старые здания. На это предложение ряд депутатов заметили, что деньги из федерального бюджета выделяют только на строительство новых зданий.

— Законодательно финансирование, которое выделяет Федерация, предназначено для строительства новых школ. Эти деньги мы потратить на реконструкцию не можем — это будет нецелевое расходование средств, — приводит слова депутата Александра Смолина Znak.com.