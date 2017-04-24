В Екатеринбурге двух водителей арестовали за тонировку машин

Автоинспекторы задержали четырех водителей, ранее уже попадавшихся на этом нарушении.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге суд постановил арестовать на трое суток двух водителей за тонировку на автомобилях. Еще два автомобилиста за аналогичное нарушение получили штрафы, сообщили в областном управлении ГИБДД 25 апреля.

Сотрудники ГИБДД 24 апреля остановили четырех водителей, на чьих автомобилях имелась тонировка , ограничивающая обзорность с водительского места. Во время проверки выяснилось, что автомобилисты ранее уже получали от автоинспекторов требования убрать тонировку, однако предпочли проигнорировать это.

В отношении водителей составили административные протоколы. В тот же день состоялись два судебных заседания: районный суд Железнодорожного района назначил двум автомобилистам штрафы в размере тысячи рублей, еще два водителя получили наказание в виде ареста на трое суток, к которому их приговорил Ленинский районный суд.