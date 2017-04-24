В Екатеринбурге городские фонтаны заработают ко Дню Победы

Первыми включат «Спираль времени» на Вайнера и «Каменный цветок» на площади Труда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

Городские фонтаны заработают в столице Урала ко Дню Победы. По крайней мере, в администрации города надеются, что погода не помешает запустить их до 9 мая.

– При устойчивых положительных температурах все фонтаны планируется включить ко Дню Победы, – рассказали корреспонденту НАШЕЙ в пресс-службе городской администрации. – Самым первым будет включены фонтаны на Вайнера и на площади Труда. Потом – на бульваре Малахова, а затем уже все остальные.

Сейчас фонтаны моют и приводят в порядок после зимы перед запуском.



Однако в мэрии уточнили, поющий фонтан на Плотинке получится включить только после майских праздников. Напомним, что работы по его установке начались накануне.

– А вот поющий фонтан заработает капельку попозже, потому что, во-первых, нужно чтобы уровень руки чуть-чуть спал. Ведь сейчас у нас паводок, - объяснили в пресс-службе мэрии. – Во-вторых, для установки конструкции, которая была демонтирована на зиму, необходимо некоторое время.