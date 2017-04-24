В Екатеринбурге массово отравились студенты и сотрудники УрФУ

Санврачи нашли многочисленные нарушения в столовой университета, где обедали заболевшие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге студенты и сотрудники Уральского федерального университета попали в больницу с отравлением, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора 25 апреля.

Студенты и сотрудники УрФУ подхватили острую кишечную инфекцию после обедов в университетской столовой № 4. Всего за период с 18 по 25 апреля к медикам обратились 13 человек.

Во время проверки столовой УрФУ санврачи выявили многочисленные нарушения: в пищеблоке неправильно хранили продукты, обрабатывали кухонный инвентарь и посуду, в производственных помещениях царила антисанитария.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы готовой продукции, воды, смывов и анализы у заболевших и персонала столовой. Исследование выявило о заболевших и сотрудников пищеблока норовирус. Кроме этого, выяснилось, что пищевая продукция не соответствует гигиеническим нормам.