В Екатеринбурге оцепили военно-следственный отдел ЦВО

По предварительной информации, в оцепленном районе искали взрывчатку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
В Екатеринбурге на улице Хохрякова полицейские оцепили военный следственный отдел управления Следственного комитета по Центральному военному округу, сообщает Znak.com 25 апреля.
Оцепленный район, по предварительным данным, силовики проверяли на наличие взрывных устройств. В областном управлении МВД проведение мероприятий на улице Хохрякова подтвердили, однако подробностей раскрывать не стали.
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