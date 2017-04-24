В Екатеринбурге появился график первых опрессовок

Испытания теплосетей пройдут в трех районах города.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
В трех районах Екатеринбурга завтра, 26 апреля, начнутся опрессовки на теплосетях, сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании.
В Екатеринбурге начинаются испытания теплосетей
Испытания тепловых сетей пройдут на магистральных и распределительных теплосетях от котельных и тепловых узлов в Железнодорожном, Октябрьском и Чкаловском районах. Во время опрессовок в трубах будет повышаться температура до максимальных значений, что позволит выявить дефекты в трубах. Процедура опрессовок стандартная и проводится в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
График опрессовок:
26 апреля, с 10.00:
- улица Кишиневская, 56;
- улица Каменотесов, 11а;
- улица Бахчиванджи, 40а (Спутников, 6);
- улица Бисерткая, 132.
27 апреля, с 10.00:
- улица Минометчиков, 13;
- Алтайская, 64а.
В период опрессовок возможны аварийные ситуации. Если вы обнаружили пар над проезжей частью, не приближайтесь к очагу аварии, так как в ее районе под асфальтом быть полость, заполненная горячей водой. Также не следует переходить или проезжать по затопленным дорогам и тротуарам, парковать автомобили на люках колодцев и приближаться к машине, если она стоит в зоне разлива.
- Об авариях на теплосетях сообщайте по телефонам 005 (371-11-75), 331-22-18, 370-59-21.