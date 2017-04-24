Он будет треугольным: рабочая группа одобрила обновленный эскиз храма-на-воде в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
Рабочая группа, курирующая проект храма святой Екатерины, одобрила обновленный эскиз объекта, сообщает 25 апреля 2017 года URA.RU со ссылкой на вице-губернатора Свердловской области Сергея Зырянова.
В целом изменения в проекте несущественные. От идеи строительства храма в акватории городского пруда рабочая группа не отказалась. Архитектор Михаил Голобородский слегка изменил внешний вид храма и сделал остров треугольным.
Ранее предполагалось, что искусственный остров под церковь сделают круглым.
— Это будет символизировать блюдо, на котором спонсоры приносят дар городу, — пояснял в прошлом году автор проекта Михаил Голобородский.
Обновленный проект храма-на-воде вынесут на рассмотрение градостроительного совета.
- Ранее в районе акватории Городского пруда специалисты провели исследовательские работы.
- Эксперты проверяют грунт на дне Исети в рамках подготовки к строительству храма.