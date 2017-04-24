В Екатеринбурге появилась новая промышленная зона

200 гектаров земли возле ЕКАД перевели в категорию земель промышленного назначения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
В Екатеринбурге в Чкаловском районе появилась новая промышленная зона, сообщает «Накануне.ru» 25 апреля.
В ходе публичных слушаний было решено перевести 200 гектаров земли на одном из участков ЕКАД в категорию земель промышленного назначения. Новая промышленная зона появилась на участке Екатеринбургской кольцевой автодороги, которая соединит Полевской тракт с Челябинским, что создает хорошую транспортную доступность. Удачное расположение площадки и ее технические условия для ввода инженерных коммуникаций создает высокий инвестиционный потенциал промышленной зоны.
На участке разместятся производственные предприятия, склады и логистические комплексы. В Корпорации развития Среднего Урала отметили, что создание новой промышленной зоны является важным событием для предпринимателей Екатеринбурга и внешних инвесторов, так как в городе наблюдается нехватка качественных участков для заводов и складов.
- Участки в новой промышленной зоне уже выставили на продажу, за месяц забронировали около 20 процентов земель. Цены на один гектар начинаются от 4,5 миллионов рублей.