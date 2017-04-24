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В Екатеринбурге появилась новая промышленная зона

В Екатеринбурге появилась новая промышленная зона
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Фото: Pixabay
200 гектаров земли возле ЕКАД перевели в категорию земель промышленного назначения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге в Чкаловском районе появилась новая промышленная зона, сообщает «Накануне.ru» 25 апреля.
 
В ходе публичных слушаний было решено перевести 200 гектаров земли на одном из участков ЕКАД в категорию земель промышленного назначения. Новая промышленная зона появилась на участке Екатеринбургской кольцевой автодороги, которая соединит Полевской тракт с Челябинским, что создает хорошую транспортную доступность. Удачное расположение площадки и ее технические условия для ввода инженерных коммуникаций создает высокий инвестиционный потенциал промышленной зоны.
 
На участке разместятся производственные предприятия, склады и логистические комплексы. В Корпорации развития Среднего Урала отметили, что создание новой промышленной зоны является важным событием для предпринимателей Екатеринбурга и внешних инвесторов, так как в городе наблюдается нехватка качественных участков для заводов и складов.
  • Участки в новой промышленной зоне уже выставили на продажу, за месяц забронировали около 20 процентов земель. Цены на один гектар начинаются от 4,5 миллионов рублей. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 25.04.2017, 12:40
Тэги: Производство
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