Екатеринбуржец пытался спрятать от приставов свою «Ауди А6», утверждая, что подарил ее

Мужчина накопил перед компанией долг в 320 тысяч рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
В Екатеринбурге приставы арестовали «Ауди А6», владелец которой утверждал, что подарил машину, сообщили в областном управлении ФССП 25 апреля.
Хозяин иномарки не выполнил условия договора займа и задолжал обществу с ограниченной ответственностью более 320 тысяч рублей. Приставы Железнодорожного района установили, что в собственности у должника есть немецкий седан «Ауди А6» и вызвали мужчину на прием, где он заявил, что подарил иномарку, а потому предоставить «Ауди» для составления акта описи и ареста не может. В доказательство своих слов должник продемонстрировал приставам договор дарения от декабря 2015 года.
Приставы должнику не поверили, тогда владелец машины обратился в суд. Суд, однако, постановил признать договор дарения недействительным. После это «Ауди» объявили в розыск и вскоре обнаружили ее возле дома должника.
- Автомобиль арестовали и передали на ответственное хранение компании, которой владелец машины задолжал крупную сумму.