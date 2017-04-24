Екатеринбуржец пытался спрятать от приставов свою «Ауди А6», утверждая, что подарил ее

16+ Фото: УФССП России по Свердловской области

Мужчина накопил перед компанией долг в 320 тысяч рублей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017 В Екатеринбурге приставы арестовали «Ауди А6», владелец которой утверждал, что подарил машину, сообщили в областном управлении ФССП 25 апреля. Хозяин иномарки не выполнил условия договора займа и задолжал обществу с ограниченной ответственностью более 320 тысяч рублей. Приставы Железнодорожного района установили, что в собственности у должника есть немецкий седан «Ауди А6» и вызвали мужчину на прием, где он заявил, что подарил иномарку, а потому предоставить «Ауди» для составления акта описи и ареста не может. В доказательство своих слов должник продемонстрировал приставам договор дарения от декабря 2015 года. Приставы должнику не поверили, тогда владелец машины обратился в суд. Суд, однако, постановил признать договор дарения недействительным. После это «Ауди» объявили в розыск и вскоре обнаружили ее возле дома должника. Автомобиль арестовали и передали на ответственное хранение компании, которой владелец машины задолжал крупную сумму.

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, 25.04.2017, 11:30

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 25.04.2017, 11:30Тэги: Авто Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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