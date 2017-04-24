В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД вместе с судебными приставами проводят рейды по поимке должников-водителей

Десять человек оплатили свои штрафы на месте.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
В понедельник, 24 апреля, судебные приставы вместе с инспекторами полка ДПС ловили водителей и проверяли их на наличие задолженностей. Из почти шестидесяти остановленных автолюбителей у 15 были неоплаченные штрафы, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Инспекторы ДПС и приставы в составе мобильных групп, осуществляли совместное патрулирование оживленной магистрали уральской столицы. Так, на улице Машинной всех автолюбителей останавливали сотрудники ДПС.
— Из 58 остановленных автомобилистов 15 оказались должниками по исполнительным производствам. В ходе рейда было ручено 5 требований и 2 квитанции по задолженностям в Екатеринбургский отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов, а также требования о явке в районные отделы. Более 10 должников погасили свою задолженность на месте, — уточнили в УФССП.
- При проведении рейда остановили и проверили автомобиль, собственником которого является крупный завод, в результате установлено, что и предприятие является должником по исполнительному производству: задолженность составила 8 миллионов рублей.
- Всем водителям выдавались брошюры и информационные буклеты, где указаны способы оплаты различных видов задолженности, телефоны структурных подразделений и информационного центра Управления.
- Также в Екатеринбурге поймали несколько водителей с тонировкой, двух из них посадили на трое суток.