В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД вместе с судебными приставами проводят рейды по поимке должников-водителей

Десять человек оплатили свои штрафы на месте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В понедельник, 24 апреля, судебные приставы вместе с инспекторами полка ДПС ловили водителей и проверяли их на наличие задолженностей. Из почти шестидесяти остановленных автолюбителей у 15 были неоплаченные штрафы, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Инспекторы ДПС и приставы в составе мобильных групп, осуществляли совместное патрулирование оживленной магистрали уральской столицы. Так, на улице Машинной всех автолюбителей останавливали сотрудники ДПС.

— Из 58 остановленных автомобилистов 15 оказались должниками по исполнительным производствам. В ходе рейда было ручено 5 требований и 2 квитанции по задолженностям в Екатеринбургский отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов, а также требования о явке в районные отделы. Более 10 должников погасили свою задолженность на месте, — уточнили в УФССП.