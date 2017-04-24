В Екатеринбурге прокуратура наказала глав «Водоканала» и «Салюта» за незаконный бизнес

Под санкции также попали руководители аптеки и столовой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге прокуратура наказала руководителей МУП «Водоканал», кинотеатра «Салют», ЕМУП «Городская центральная аптека » и столовой № 6 за участие в частном бизнесе, сообщили в пресс-службе ведомства 25 апреля.

Во время прокурорской проверки выянилось, что главы предприятий являются учедителями юрлиц, что нарушает закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Согласно этому закону, руководитель предприятия не может быть учредителем юрлица, а также занимать должности и заниматься оплачиваемой деятельностью в госорганах, коммерческих и некоммерческих организациях, бизнесом и быть единоличным исполнительным членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации.

После проверки прокуратура направила главе городской администрации Александру Якобу с требованием устранить нарушения.