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В Екатеринбурге прокуратура наказала глав «Водоканала» и «Салюта» за незаконный бизнес

В Екатеринбурге прокуратура наказала глав «Водоканала» и «Салюта» за незаконный бизнес
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Фото: www.tourister.ru
Под санкции также попали руководители аптеки и столовой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге прокуратура наказала руководителей МУП «Водоканал», кинотеатра «Салют», ЕМУП «Городская центральная аптека» и столовой № 6 за участие в частном бизнесе, сообщили в пресс-службе ведомства 25 апреля.
 
Во время прокурорской проверки выянилось, что главы предприятий являются учедителями юрлиц, что нарушает закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Согласно этому закону, руководитель предприятия не может быть учредителем юрлица, а также занимать должности и заниматься оплачиваемой деятельностью в госорганах, коммерческих и некоммерческих организациях, бизнесом и быть единоличным исполнительным членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации.
 
После проверки прокуратура направила главе городской администрации Александру Якобу с требованием устранить нарушения.
  • В результате директор столовой № 6 Олег Чистополов был уволен по инициативе работодателя, директора «Водоканала» Александра Ковальчика, директора «Салюта» Олега Федякова и директора ЕМУП «Городская центральная аптека» Людмилу Оболонкову привлекли к дисциплинарной ответственности. 
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Маша Шмурыгина, 25.04.2017, 19:37
Тэги: Жизнь в городе
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