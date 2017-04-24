В Екатеринбурге пропал 83-летний дедушка: родные разыскивают его уже неделю

Мужчина ушел из дома на улице Новаторов 19 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге 19 апреля пропал 83-летний Искандаров Валет Ахметвалиевич. По словам его внучки Татьяны, Валет Ахметвалиевич ушел из дома № 12 на улице Новаторов в районе Уралмаш 19 апреля, в среду. С того дня о его местонахождении ничего неизвестно.

Родственники разыскивают пожилого мужчину. Его приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые с черным, на темени лысина. Глаза карие, есть 15-сантиметровый шрам на правой ноге, в районе тазобедренного сустава. Плохо слышит на правое ухо, ходит со слуховым аппаратом. Пальцы на кистях рук не разгибаются.

Был одет в болоньевую куртку темного цвета, синие джинсы, черную шапку с отворотом и демисезонный ботинки на шнурках с молнией.

По словам Татьяны, уйти никуда он не мог - друзей у мужчины нет, только семья, которая живет в 15 минутах ходьбы. Из квартиры мужчины также пропали деньги, поэтому родные подозревают, что Валет Ахметвалиевич мог стать жертвой мошенников, которые, представляясь газовиками или предлагая увеличить пенсию, входят в доверие к пенсионерам, а затем крадут у них деньги . Семья больницы и морги, прошла магазины и аптеки, где мог бы быть дедушка, но ничего так и не нашли.