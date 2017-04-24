В Свердловской области 10-летний ребенок заразился клещевым энцефалитом

Всего клещи покусали более 70 детей в регионе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
В Свердловской области 10-летнего ребенка госпитализировали после укуса клеща, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора 25 апреля.
Ребенку поставили предварительный диагноз «клещевой вирусный энцефалит» и ввели иммуноглобулин. Известно, что мальчик от клещевого энцефалита не прививался. Всего на территории Свердловской области клещи укусили 71 ребенка в возрасте до 17 лет, всем несовершеннолетним ввели противоклещевой иммуноглобулин в целях профилактики. Общее число укушенных по состоянию на 24 апреля достигло 255, что почти в 10 раз меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года и почти в 2,5 раза ниже средних многолетних показателей.
Случаи укусов зафиксированы в 34 свердловских муниципалитетах, в Екатеринбурге от укусов клещей пострадали 98 человек. Наибольшее количество укусов регистрируется в Таборинском районе, Каменском городском округе, Байкаловском районе, Богдановиче и Ирбитском муниципальном округе.
- Врачи напоминают, что в случае укуса необходимо обращаться в больницу для предотвращения заражения инфекциями, переносчиками которых являются клещи: лайм-боррелиозом, клещевым анаплазмозом, клещевым эрлихиозом и другими.