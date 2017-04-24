За четыре года долги свердловчан за коммуналку выросли в два раза

Коммунальные услуги за этот же период выросли почти в два раза.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

Совокупный объем задолженности за коммунальные услуги у жителей Свердловской области с 2012 по 2016 годы вырос в два раза, сообщается 25 апреля 2017 года в материалах Свердловскстата.

На протяжении последних четырех лет задолженность свердловчан увеличивалась в среднем на 2-3 млрд рублей. В 2012 году уральцы должны были за коммуналку 12,6 млрд рублей, в 2013 году — 14,6 млрд рублей, в 2014 году — 18,3 млрд рублей, в 2015 году — 20,3 млрд рублей, в 2016 году — 23,7 млрд рублей.

Одновременно с ростом долгов росла стоимость жилищно-коммунальных услуг. В 2012 году жители региона в среднем платили 1 352 рубля за ЖКУ, в 2016 году — 2 089 рублей.