Во время Парада Победы над Екатеринбургом пролетят 20 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков

Авиационная техника взлетит с аэродромов в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. Парадный строй она сформирует уже в небе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В 2017 году участие в Параде Победы в Екатеринбурге в третий раз примет авиация. Об этом сегодня, 25 апреля, НАШЕЙ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ожидается, что в небе пролетит около 20 единиц боевой техники. Горожане смогут увидеть вертолет МИ-26, звенья вертолетов МИ-8, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-перехватчики МиГ-31 и самолеты Л-410, АН-12 и АН-26.

Авиационная техника взлетит с аэродромов в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. Парадный строй она сформирует уже в небе.