Перенос остановок и повременной тариф: как проведут транспортную реформу в Екатеринбурге в 2017 году

Для проведения полноценной реформы администрации города мешают ГИБДД и нехватка денег.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

Транспортная реформа в Екатеринбурге фактически началась, о чем стало известно из планов Администрации города. Председатель комитета по транспорту Игорь Федотов 25 мая 2017 года озвучил на заседании городской Общественной палаты планы по развитию транспортной системы.

Что планировалось изначально

В конце прошлого года власти города объявили, что с 1 июля 2017 года будет внедрена новая маршрутная сеть. После протестов Администрация города заявила о переносе сроков на 2019 год. Жители города восприняли эту новость как отсрочку всей транспортной реформы.

На самом деле власти город лишь снизили темпы. По словам Федотова, с 2017 по 2018 годы будет проводиться подготовка к внедрению новой маршрутной сети.

— На первом этапе в 17-18 году планировалось создать центр управления пассажирскими перевозками, создание сетей информирования о графике движения, организация выделенных полос для трамваев, размещение камер видеофиксации, — сказал глава комитета.

Игорь Федотов (слева)

Повременной тариф и перенос остановок

Для запуска центра управления пассажирскими перевозками и внедрения повременного тарифа, по словам чиновника, все готово. В центр завезли оборудование, загружаются все необходимые данные. Информационный узел планируется запустить с 15 июня.

С 1 июля 2017 года в муниципальном транспорте Екатеринбурга запустят повременной тариф. Однако с точным временем проезда и его стоимостью власти города так и не определились. Система будет функционировать в тестовом режиме.

В этом же году начался перенос остановок для новых маршрутов. Предполагается, что в городе разместят 49 новых остановочных пунктов. В ближайшее время перенесут комплексы в районе перекрестков Ленина — Луначарского и Луначарского — Малышева.

Это сделано, чтобы при внедрении пересадочной системы, пассажирам не пришлось бегать от одной остановки к другой.

Фикция выделенных полос

Одновременно с переносом остановок в городе запустили выделенные полосы на нескольких участках улицы Малышева. Подробнее о них НАШЕЙ рассказал соавтор транспортной реформы Владимир Злоказов.

Федотов на заседании комиссии Общественной палаты добавил, что всего планируется запустить 16 выделенок для автобусов и троллейбусов, и 15 для трамваев.

Однако для того, чтобы полосы работали, необходимо 28 камер, которые будут фиксировать нарушения. На сегодня в распоряжении городской Администрации только восемь приборов.

— Скажем так, без камер видеофиксации полоса носит номинальный характер, потому что дисциплина наших граждан по соблюдению дорожных правил оставляет желать лучшего, — сказал чиновник.

За счет городского бюджета, добавил Федотов, камеры докупить невозможно, поскольку за них отвечает областной Минтранс. По этой же причине нельзя привлечь коммерческие компании, хотя желающих достаточно. По словам Злоказова, камеры окупают себя за несколько дней.

В областном министерстве в свою очередь ссылаются на нехватку денег.

Владимир Злоказов и Яков Спектор

ГИБДД не хочет расставаться с полосами

Даже при наличии необходимого числа камер не все выделенные полосы в Екатеринбурге могут заработать. Причина кроется в давнем конфликте между городскими властями и областным управлением ГИБДД. Из-за этого конфликта так и висит в воздухе вопрос о штрафах за нарушение правил платной парковки.

— На сегодняшний день по полосам, которые мы создаем к ЧМ-2018, проблем с ГИБДД нет. Все понимают, что к ЧМ-2018 без этих полос нормального движения не будет. К сожалению, по остальным полосам есть непонимание с ГИБДД, а именно по изыманию у автомобилистов полосы, — сказал руководитель комитета по транспорту.

По мнению члена Общественной палаты Якова Спектора, договориться с ГИБДД удастся в том случае, если появится закон, обязующий автоинспекторов штрафовать автомобилистов за нарушение выделенной полосы.

Судьба маршрутной сети

На заседании затронули самую спорную тему — внедрение новой маршрутной сети, которая вызвала у горожан больше всего вопросов.

По словам Игоря Федотова, транспортную сетку дорабатывают, но кардинальных перемен ожидать не стоит. Чиновник пообещал, что в сеть добавят новые маршруты, но изменения будут носить единичный характер.