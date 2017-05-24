На защиту метро Екатеринбурга от террористов потратят 200 миллионов рублей

В метрополитене появится спецгруппа, которая будет пресекать попытки вмешаться в работу подземки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

На организацию безопасности в метрополитене Екатеринбурга выделили 211 миллионов рублей. На сайте госзакупок 25 мая появились документы конкурса на определение подрядчика.

Заказчиком работ выступает сам метрополитен, он же - источник финансирования работ. Победитель конкурса должен предоставить спецгруппы, которые будут пресекать подготовку или осуществление актов незаконного вмешательства в работу метро.

Кроме этого, подрядчик должен организовать досмотр пассажиров и проверку документов. Контракт с победителем конкурса будет подписан на год.