На защиту метро Екатеринбурга от террористов потратят 200 миллионов рублей

В метрополитене появится спецгруппа, которая будет пресекать попытки вмешаться в работу подземки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
На организацию безопасности в метрополитене Екатеринбурга выделили 211 миллионов рублей. На сайте госзакупок 25 мая появились документы конкурса на определение подрядчика.
Заказчиком работ выступает сам метрополитен, он же - источник финансирования работ. Победитель конкурса должен предоставить спецгруппы, которые будут пресекать подготовку или осуществление актов незаконного вмешательства в работу метро.
Кроме этого, подрядчик должен организовать досмотр пассажиров и проверку документов. Контракт с победителем конкурса будет подписан на год.
- Меры безопасности в Екатеринбургском метрополитене усилили после теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля и унес жизни 14 человек. После трагедии стало известно, что метро Екатеринбурга ждут дополнительные проверки на уязвимость.