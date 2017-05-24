Полиция задержала дальнобойщиков с Урала, бастующих на МКАДе: женщин продержали двое суток

Среди них было двое женщин.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
Полиция задержала дальнобойщиков с Урала, которые устроили забастовку на МКАДе против «Платона». Двух женщин за неповиновение полиции закрыли на двое суток, сообщили 25 мая Ura.ru.
Инцидент произошел накануне, 24 мая, на 51-м километре Московской кольцевой автодороги. Были задержаны 20 дальнобойщиков на стоянке на МКАДе (сперва 16 человек, затем еще четверых, которые пытались снимать происходящее), среди которых были и водители с Урала.
— Ребята в этот момент не проводили никакой акции, все флаги и символика были убраны. Они обедали в импровизированной столовой в одном из кузовов большегруза, — рассказал РБК председатель Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин.
Как сообщил представитель Объединения перевозчиков России в Свердловской области Наиль Нигаматуллин, там было и двое женщин.
— Одна, Светлана — это жена задержанного водителя, вторая, Надежда — руководитель Вологодского отделения ОПР. Женщины просто подошли к парковке, когда вязали водителей. Их задержали, применив насилие и поставив синяки, — рассказал Нигаматуллин.
- По словам лидера уральских дальнобойщиков, ночью почти всех задержанных отпустили, оформив на них протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей).
- Женщин при этом оставили в полиции — их задержали на двое суток за неподчинение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Никулинский районный суд города Москвы будет рассматривать эти материалы сегодня.