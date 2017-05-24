Почти 40 процентов россиян считают, что Соколовский оскорбил чувства верующих

ВЦИОМ провел опрос среди жителей РФ и выяснил, что большинство одобряет приговор ловцу покемонов из Екатеринбурга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

По данным ВЦИОМ, 38 процентов россиян полагают, что екатеринбургский блогер Руслан Соколовский оскорбил чувства верующих, сообщают «Известия» 25 мая.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел среди россиян опросы, касающиеся дела ловца покемонов Руслана Соколовского, приговоренного к 3 годам и 6 месяцам условно и обязательным работам за оскорбление чувств верующих, экстремизм и ручку со встроенной видеокамерой.

Выяснилось, что справедливым этот приговор считают 36 процентов россиян, однако каждый пятый отметил, что 3,5 года условного срока - слишком суровая мера. При этом 16 процентов человек, наоборот, охарактеризовали приговор как слишком мягкий. О самом деле наслышаны более половины россиян - 58 процентов в курсе, что Соколовский играл в мобильную игру в Храме-на-Крови, при этом 41 процент опрошенных услышал о ролике Руслана впервые.

38 процентов россиян считают действия Соколовского в храме оскорбляющими чувства верующих, еще 18 процентов посчитали, что таким образом блогер хотел сделать себе саморекламу. Еще 16 процентов опрошенных назвали его поведение ребячеством, 14 процентов - преступлением, заслуживающим уголовного наказания. Только 11 процентов отметили, что этот проступок должен быть наказан по Административному кодексу.