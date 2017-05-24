С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге запустят повременной тариф оплаты проезда

Пока он будет работать в пилотном режиме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Екатеринбурге уже с 1 июля запустят повременной тариф оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает корреспондент НАШЕЙ. Об этом рассказали сегодня, 25 мая, на заседании комиссии городской Общественной палаты.

Председатель транспортного комитета администрации города Игорь Федотов подчеркнул, что пока система будет работать только в пилотном режиме, чтобы утрясти все нюансы. Расценки также еще окончательно не утверждены, даже варианты называть Федотов не стал.

— Проработаны различные варианты внедрения повременного тарифа. В тестовом режиме в муниципальных предприятиях будет запускаться с 1 июля 2017 года, — сказал Федотов.

Согласно одному из ранее упоминавшихся вариантов, пассажирам предложат покупать один билет на 90 минут поездки. При этом новый тариф, который запускается в июле, будет доступен исключительно по Е-карте. И он не будет отменять все действующие тарифы.