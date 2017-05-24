«Мало соотнесен с нуждами церкви»: Сторонница храма-на-воде в Екатеринбурге раскритиковала проект собора

Верующие полагают, что средства на церковь будут потрачены в пустую.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

Сторонница строительства храма святой Екатерины, создатель Музея святости и исповедничества Оксана Иванова раскритиковала проект собора, опубликованный на сайте Администрации Екатеринбурга. Свою позицию Иванова опубликовала 25 мая 2017 года в соцсети.

По мнению Ивановой, в представленном виде проект «мало соотнесен с традицией и нуждами церкви». В первую очередь создателю музея не понравилась малая вместимость церкви. Иванова считает, что городу нужен такой храм, в котором по особым случаям могут собраться все православные христиане города.

— Но что такое тысяча молящихся для полуторамиллионного города? Теперь трапезная. В городе победившей фабрики-кухни мало кто задумывается о том, что общая трапеза это религиозное событие. Интересно, как после пасхальной службы тысяча человек будут разговляться в трапезной, рассчитанной на полторы сотни? Конференц-зал на 100 человек. В митрополии только священников четыреста, — написала Иванова.

Основатель музея считает, что при наплыве народа в храме придется приспосабливать коридоры и лифтовые помещения. Организаторам строительства Иванова посоветовала выписать церковного архитектора из-за рубежа.