Студенты УрФУ взяли бронзу на чемпионате мира по программированию в США

Финал турнира прошел 25 мая в городе Рапид-Сити в Южной Дакоте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

Студенты-математики Уральского федерального университета взяли «бронзу» на чемпионате мира по программированию, финал которого состоялся 25 мая в американском городе Рапид-Сити в Южной Дакоте, сообщили в пресс-службе вуза.

Сборная УрФУ стала десятой на чемпионате и одной из четырех команд от России, которые лидируют в соревнованиях. В составе команды Уральского федерального в США отправились второкурсник Владимир Лесков, четверокурсник Кирилл Бороздин и студент первого курса магистратуры Алексей Кунгурцев.

Фото: пресс-служба УрФУ

- Большую роль в победе сборной УрФУ сыграли тренеры команды — Михаил Рубинчик, Олег Меркурьев — капитан команды прошлого года, аспирант ИЕНиМ. Вообще мы соперничали с российскими командами, так как у нас очень много людей занимается программированием, и ребята очень сильные. Поэтому есть и большая доля везения — выйти в финал довольно сложно, - рассказал директор департамента математики и компьютерных наук Института естественных наук УрФУ Магаз Асанов.

В финале 41-го студенческого чемпионата мира по спортивному программированию сборная университета завоевала «бронзу».

Фото: пресс-служба УрФУ

Всего за годы участия в чемпионате студенты УрФУ взяли четыре бронзовые медали (в 2001, 2010, 2011 и 2017 годах) и одну серебряную (в 2016 году). Всего с 2000 года чемпионами турнира становились студенты всего трех стран - России, у которой 12 побед, Китая (четыре победы) и Польши (две победы).