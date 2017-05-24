Студенты УрФУ взяли бронзу на чемпионате мира по программированию в США

Финал турнира прошел 25 мая в городе Рапид-Сити в Южной Дакоте.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
Студенты-математики Уральского федерального университета взяли «бронзу» на чемпионате мира по программированию, финал которого состоялся 25 мая в американском городе Рапид-Сити в Южной Дакоте, сообщили в пресс-службе вуза.
Сборная УрФУ стала десятой на чемпионате и одной из четырех команд от России, которые лидируют в соревнованиях. В составе команды Уральского федерального в США отправились второкурсник Владимир Лесков, четверокурсник Кирилл Бороздин и студент первого курса магистратуры Алексей Кунгурцев.
Фото: пресс-служба УрФУ
- Большую роль в победе сборной УрФУ сыграли тренеры команды — Михаил Рубинчик, Олег Меркурьев — капитан команды прошлого года, аспирант ИЕНиМ. Вообще мы соперничали с российскими командами, так как у нас очень много людей занимается программированием, и ребята очень сильные. Поэтому есть и большая доля везения — выйти в финал довольно сложно, - рассказал директор департамента математики и компьютерных наук Института естественных наук УрФУ Магаз Асанов.
В финале 41-го студенческого чемпионата мира по спортивному программированию сборная университета завоевала «бронзу».
Фото: пресс-служба УрФУ
Всего за годы участия в чемпионате студенты УрФУ взяли четыре бронзовые медали (в 2001, 2010, 2011 и 2017 годах) и одну серебряную (в 2016 году). Всего с 2000 года чемпионами турнира становились студенты всего трех стран - России, у которой 12 побед, Китая (четыре победы) и Польши (две победы).
- Чемпионами мира в седьмой раз стали студенты Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО). Золото также получили команды Университета Варшавы, Сеульского национального университета и Санкт-Петербургского государственного университета.
- Серебро завоевали сборные МФТИ, Университета Цинхуа, Пекинского и Фуданьского университетов.
- Бронза у студентов Корейского института передовых технологий, УрФУ, Королевского технологического института (Швеция) и Университета Токио.
- Всего Россию представляли 13 команд, из них четыре добились призовых мест.