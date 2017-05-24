Хинкали помогли свердловским следователям раскрыть убийство

Специалистам пришлось пожарить хинкали, чтобы установить точное время преступления.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Свердловской области следователи раскрыли убийство благодаря нескольким экспериментам, в том числе - жарке хинкали, сообщили в областном управлении Следственного комитета 25 мая.

Убийство в Ирбитском районе произошло в апреле 2016 года. Пьяный молодой человек 19 лет пришел к дому 54-летнего мужчины. Между ними произошла ссора, в пылу которой парень схватил попавшееся ему под руку полено и забил пожилого мужчину насмерть.

Во время расследования убийства было проведено несколько экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, которая показала наличие крови убитого на сапогах молодого человека. Кроме этого, судебная экспертиза установила наличие микроволокон фуфайки, в которую был одет убийца, на одежде мужчины

Следователи также провели несколько следственных экспериментов, чтобы установить точное время убийства. Для этого им пришлось обжаривать хинкали на электрической плите, чтобы поверить, через какое время они станут такими же прожаренными и вызовут такую же задымленность.