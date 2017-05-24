Свидетель по делу Руслана Соколовского обратился в прокуратуру из-за угроз

Сообщения с угрозами пришли верующим, которые выступили в защиту Руслана Соколовского

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

Виктор Норкин, выступивший на суде в защиту Руслана Соколовского, обратился в прокуратуру в связи с угрозами. Об этом Норкин 25 мая 2017 года рассказал корреспонденту «Нашей Газеты».

Об угрозах, поступивших в адрес защитника ловца покемонов, НАША писала 8 мая. По словам Норкина ему поступали угрозы от екатеринбургского священника Тимофея Гладкова и московских православных активистов.

— Я узнал, что Тимофей Гладков уже в семинарии занимался рукоприкладством, в частности, душил Рустама Макарова, а также дрался с другими людьми, — написал Норкин в своем заявлении.

Угрозы не прекратились и после того, как об этом узнали журналисты. 19 мая 2017 года Норкину написал пользователь соцсети под именем Николай. В своем письме он в нецензурной форме посоветовал Виктору Норкину «искать место на кладбище». В дополнение к своим словам он приложил фото Норкина и его брата.

— Помимо этого угрозы были также совершены в адрес других участников процесса по делу Руслана Соколовского. Угрожали моему другу Владимиру Головину, а также угрозы поступали аспирантке Юлии Федотовой в один и тот же день 19 мая с разницей в 40 минут, а также алтарнику и семинаристу Вадиму Халикову, — говорится в обращении.