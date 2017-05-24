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В Екатеринбурге арестовали сотрудника автосервиса, в котором избили журналистов «Ермака» и юриста

В Екатеринбурге арестовали сотрудника автосервиса, в котором избили журналистов «Ермака» и юриста
16+
Фото: архив НАШЕЙ

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Екатеринбурге в среду, 24 мая, суд арестовал одного из обвиняемых в нападении на журналистов телеканала «Ермак» и адвоката Ивана Волкова. Раньше мужчина был под подпиской о невыезде. Решение об аресте судья приняла после того, как тот пропустил на очередное заседание суда во вторник, 23 числа.
 
Орджоникидзевский районный суд посадил под домашний арест сына директора автосервиса АвтоMasster Константина Лущикова. Его арестовали из-за того, что он не явился на заседание суда. Защита рассказала, что он заболел ОРВИ, принесла все медицинские справки. Но медосмотр в больнице показал, что Лущиков-младший был в состоянии присутствовать на судебном заседании. 
 
Гособвинитель высказалась, что Лущиков специально затягивает судебный процесс, и ходатайствовала об изменении молодому человеку меры пресечения. Судья просьбу удовлетворила, отправив Лущикова-младшего под домашний арест сроком на 2 месяца.
  • Сам скандал произошел в Екатеринбурге в июле 2016 года, когда юрист Иван Волков пригласил журналистов «Ермака» снять сюжет об автосервисе, который не поменял ни одной детали и не произвел ремонта его автомобиля, но выписал квитанции на сумму 60 тысяч рублей. Между Лущиковыми и Волковым произошла потасовка, а затем, как считает следствие, Лущиков вместе с отцом напали на оператора телекомпании.
  • Результатом нападения на журналиста стали многочисленные побои, поврежденный микрофон и видеокамера. Телекомпании был нанесен ущерб на сумму 979 тысяч рублей.

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 25.05.2017, 11:45
Тэги: Криминал, Суд, Жизнь в городе
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