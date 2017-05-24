В Екатеринбурге арестовали сотрудника автосервиса, в котором избили журналистов «Ермака» и юриста

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Екатеринбурге в среду, 24 мая, суд арестовал одного из обвиняемых в нападении на журналистов телеканала «Ермак» и адвоката Ивана Волкова. Раньше мужчина был под подпиской о невыезде. Решение об аресте судья приняла после того, как тот пропустил на очередное заседание суда во вторник, 23 числа.

Орджоникидзевский районный суд посадил под домашний арест сына директора автосервиса АвтоMasster Константина Лущикова. Его арестовали из-за того, что он не явился на заседание суда. Защита рассказала, что он заболел ОРВИ, принесла все медицинские справки. Но медосмотр в больнице показал, что Лущиков-младший был в состоянии присутствовать на судебном заседании.

Гособвинитель высказалась, что Лущиков специально затягивает судебный процесс, и ходатайствовала об изменении молодому человеку меры пресечения. Судья просьбу удовлетворила, отправив Лущикова-младшего под домашний арест сроком на 2 месяца.