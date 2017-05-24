В Екатеринбурге вместе трамвая на Зеленый Остров будет ходить автобус

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

Для жителей Зеленого острова с 26 мая по 9 июня будет ходить дополнительный автобусный маршрут. Он заменит трамвая № 11 из-за ремонта дорог на ВИЗе, сообщили в ЕТТУ и МОАП.

Временный автобусный маршрут будет ездить между Зеленым островом и Радиоколледжем с 18.00 26 мая до 16.00 9 июня.

Как уточнили в МОАП, от остановки «Зеленый остров» автобусы начнут ходить с 05.40 до 23.00. А от остановки «Радиоколледж» – с 06.10 до 22.30. Интервал движения автобусов – 30 минут.