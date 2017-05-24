В Екатеринбурге уменьшат количество мест, разрешенных для наружной рекламы

МУГИСО добавит в список 137 новых мест для размещения рекламных щитов, но в то же время вычеркнет из него 167 действующих.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) готовит изменения схемы размещения рекламных конструкций в Екатеринбург.



На основании решения, принятого в министерстве по рассмотрению вопросов в сфере рекламы, в Екатеринбурге должно появиться еще 137 мест для размещения рекламных щитов. Причем 14 из них предложили чиновники городской администрации.



Но в целом рекламы в уральской столице должно стать меньше, так как в то же время МУГИСО собирается исключить 167 мест, которые были запроектированы администрацией города.

В МУГИСО уточнили, что эти места не соответствуют ГОСТу, в некоторых – отсутствует техническая возможность установки, другие расположены в границах дорог регионального значения, а также часть из них просто не востребованы на рынке.

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