В Екатеринбурге в девяти многоквартирных домах отключат газ

Газоснабжение будет остановлено из-за ремонтных работ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Екатеринбурге на Уралмаше на несколько дней отключат газ в многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаза» 25 мая.

С 29 мая в домах № 2, 4, 6 и 8 на улице Коммунистической, а также в домах № 1, 3, 5, 7 и 9 на плице Новаторов отключат газоснабжение. Отключение связано с летней ремонтной кампанией - специалисты проведут техническое перевооружение газопровода низкого давления, который обеспечивает подачу газа в эти дома.

Газ вернется в многоквартирники 2 июня.