В Екатеринбурге задержали автобус, который с нарушениями перевозил детей

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД остановили автобус, полный детей. Как оказалось, водитель перевозил школьников с многочисленными нарушениями, сообщили 25 мая в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Госинспекторами технического надзора ГИБДД на Фурманова – Степана Разина был задержан автобус «Икарус», на котором осуществлялась перевозка детей. В салоне автобуса находилось 40 детей-пассажиров, в сопровождении трех взрослых они направлялись из театра в школу.

— Сотрудников ГИБДД привлекло внимание то, что в салоне находились дети, а транспортное средство не было оснащено опознавательными знаками «перевозка детей». При проверке документов было установлено, что у водителя отсутствует путевая документация и документы на перевозку школьников. Водитель не проходил предрейсовый медицинский контроль, отсутствовал тахограф, нарушены правила перевозки организованных групп детей автобусами и правила перевозки пассажиров. При выяснении обстоятельств установлено, что ответственными за перевозку должностными лицами образовательной организации не были соблюдены требования законодательства, в части организованной перевозки детей, — уточнили в ГИБДД Екатеринбурга.