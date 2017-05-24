В Екатеринбурге задержали автобус, который с нарушениями перевозил детей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
— Сотрудников ГИБДД привлекло внимание то, что в салоне находились дети, а транспортное средство не было оснащено опознавательными знаками «перевозка детей». При проверке документов было установлено, что у водителя отсутствует путевая документация и документы на перевозку школьников. Водитель не проходил предрейсовый медицинский контроль, отсутствовал тахограф, нарушены правила перевозки организованных групп детей автобусами и правила перевозки пассажиров. При выяснении обстоятельств установлено, что ответственными за перевозку должностными лицами образовательной организации не были соблюдены требования законодательства, в части организованной перевозки детей, — уточнили в ГИБДД Екатеринбурга.
- По результатам проверки водитель автобуса и ответственное должностное лицо школы привлечены к административной ответственности по статье 12.23 (нарушение правил перевозки людей) КоАП РФ.
- Сотрудники ГИБДД предупреждают, что из-за нарушения правила перевозки детей в автобусе на организатора будет наложен большой штраф в соответствии с 12.23 КоАП. Штраф, который выписывается водителю, составляет 3 000 рублей, должностные лица могут получить штраф в размере 25 000 рублей, а штраф для юридических лиц составляет 100 тысяч.