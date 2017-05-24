Наверх
В Екатеринбурге уменьшат количество мест, разрешенных для наружной рекламы
20:55, сегодня
В Екатеринбурге задержали автобус, который с нарушениями перевозил детей
20:25, сегодня
Перенос остановок и повременной тариф: как проведут транспортную реформу в Екатеринбурге в 2017 году
20:18, сегодня
В Екатеринбурге вместе трамвая на Зеленый Остров будет ходить автобус
19:50, сегодня
Ясновидящая Дарья: «Ко мне приезжают из разных городов»
На остановке «Каменные палатки» в Екатеринбурге умер мужчина
19:25, сегодня
Процесс закончен: соучастнику покушения на бывшего главу УВД Екатеринбурга дали 4,5 года «строгача»
19:02, сегодня
С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге запустят повременной тариф оплаты проезда
18:33, сегодня1
С летним городским лагерем Детской технологической школы "Легокомп" лето будет умным и энергичным!
В Екатеринбурге набирают волонтеров для работы на «Безумных днях»
18:30, сегодня
Мужчину на скорой увезли из Екатеринбургского зоопарка
18:05, сегодня
Горло было перерезано: в Серове нашли труп женщины
18:00, сегодня
18 – 20 мая Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших зимостойких растений!
В Екатеринбурге пройдет первая PR-конференция на Урале — «Жара»
17:45, сегодня
Через огонь и воду – без потерь: как обезопасить свою недвижимость от возможных рисков
17:27, сегодня
«Может быть, я идиот, но верил Дудко»: соучастник в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга произнес последнее слово
17:10, сегодня
В новой аптеке сети "Живика" начались Дни низких цен
В Екатеринбурге ограбили районную администрацию
17:09, сегодня
Тюрьмы не будет: подросток с Уралмаша убил мать в состоянии аффекта
16:45, сегодня
Свердловскую больницу эвакуировали из-за опасных химикатов
16:20, сегодня
ФК «Урал» лишился нападающего: уходит Жан Жак Бугуи
16:12, сегодня
Бизнесмена осудили на 8,5 лет за нападение с топором и ножом на двух человек в Среднеуральске
15:50, сегодня
Полиция задержала дальнобойщиков с Урала, бастующих на МКАДе: женщин продержали двое суток
15:40, сегодня
Хинкали помогли свердловским следователям раскрыть убийство
15:19, сегодня
В Екатеринбурге в Орджоникидзевском районе на пепелище нашли четыре трупа
14:46, сегодня
На Ботанике на ходу загорелся автомобиль Audi
14:25, сегодня
Свидетель по делу Руслана Соколовского обратился в прокуратуру из-за угроз
13:57, сегодня1
В Березовском двое воров автомобильных аккумуляторов получили больше 7 лет «строгача»
13:43, сегодня1
«Мало соотнесен с нуждами церкви»: Сторонница храма-на-воде в Екатеринбурге раскритиковала проект собора
13:30, сегодня3
В Свердловской области хозяйка праздника сорвала украшения с гостьи и чуть не проглотила их
13:08, сегодня
Студенты УрФУ взяли бронзу на чемпионате мира по программированию в США
12:32, сегодня
В Екатеринбурге в девяти многоквартирных домах отключат газ
12:16, сегодня
В Екатеринбурге арестовали сотрудника автосервиса, в котором избили журналистов «Ермака» и юриста
11:45, сегодня
Мать с маленьким ребенком из Екатеринбурга сбили на машине, а потом избили муж с женой
11:45, сегодня3
На защиту метро Екатеринбурга от террористов потратят 200 миллионов рублей
11:40, сегодня1
«Дудко говорил, что за эту операцию ему дадут орден»: соучастника покушения на Бориса Тимониченко допросили в суде
11:17, сегодня
Стало известно, когда пройдет прямая линия Владимира Путина в 2017 году
10:50, сегодня1
Где недорого отдохнуть в июне? Топ 10 туров!
10:30, сегодня
На свердловской трассе перевернулся ВАЗ: пострадали четыре человека, двое в коме
10:29, сегодня
Свердловчанка отсудила у стоматологии 200 тысяч рублей за неправильное лечение
10:08, сегодня
Производил впечатление профессионала: финал апелляции на приговор экс-главе «Северной казны» Меренкову в облсуде
09:58, сегодня
Появился полный трейлер нового сезона «Игры престолов»
09:23, сегодня
Почти 40 процентов россиян считают, что Соколовский оскорбил чувства верующих
09:02, сегодня2
В Екатеринбурге «Лада» на большой скорости перевернулась и врезалась в «Тойоту»
08:35, сегодня
Свердловчанин погиб от удара током из-за оборванных грузовиком проводов
08:14, сегодня
Транспортная реформа фактически запущена: урбанист Владимир Злоказов рассказал о запуске выделенной полосы на Малышева
08:04, сегодня1
24 мая в Екатеринбурге: турецкая «санта-барбара» и история со странным холодильником
22:46, 24.05.2017
Медведев выделил 72,9 миллиона рублей на подготовку трех спорткомплексов в Екатеринбурге к ЧМ-2018
21:21, 24.05.2017
В Екатеринбурге ищут парня, который угнал машину бывшей девушки и пропал
20:25, 24.05.2017
Заместитель Якоба заработал в 10 раз больше главы администрации Екатеринбурга
20:05, 24.05.2017
УАЗик и «Ауди» сошлись лоб в лоб при выезде из Первоуральска
19:41, 24.05.2017
Екатеринбурженка, которую силой удерживали в Турции, сбежала из дома вместе с мужем и ребенком
19:25, 24.05.20171
В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга будет построена новая школа на тысячу учеников
18:50, 24.05.2017
Отца троих детей, который пропал в Екатеринбурге в начале мая, нашли в гаражах с разбитой головой
18:12, 24.05.2017
«Все! Конец истории!» Екатеринбурженка получила обещанный год назад холодильник от Юлии Михалковой
17:20, 24.05.20172

В Екатеринбурге задержали автобус, который с нарушениями перевозил детей

В Екатеринбурге задержали автобус, который с нарушениями перевозил детей
16+
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Штраф директору школы может быть до 100 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД остановили автобус, полный детей. Как оказалось, водитель перевозил школьников с многочисленными нарушениями, сообщили 25 мая в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
 
Госинспекторами технического надзора ГИБДД на Фурманова – Степана Разина был задержан автобус «Икарус», на котором осуществлялась перевозка детей. В салоне автобуса находилось 40 детей-пассажиров, в сопровождении трех взрослых они направлялись из театра в школу. 
 

— Сотрудников ГИБДД привлекло внимание то, что в салоне находились дети, а транспортное средство не было оснащено опознавательными знаками «перевозка детей». При проверке документов было установлено, что у водителя отсутствует путевая документация и документы на перевозку школьников. Водитель не проходил предрейсовый медицинский контроль, отсутствовал тахограф, нарушены правила перевозки организованных групп детей автобусами и правила перевозки пассажиров. При выяснении обстоятельств установлено, что ответственными за перевозку должностными лицами образовательной организации не были соблюдены требования законодательства, в части организованной перевозки детей, — уточнили в ГИБДД Екатеринбурга.

  • По результатам проверки водитель автобуса и ответственное должностное лицо школы привлечены к административной ответственности по статье 12.23 (нарушение правил перевозки людей) КоАП РФ.
  • Сотрудники ГИБДД предупреждают, что из-за нарушения правила перевозки детей в автобусе на организатора будет наложен большой штраф в соответствии с 12.23 КоАП. Штраф, который выписывается водителю, составляет 3 000 рублей, должностные лица могут получить штраф в размере 25 000 рублей, а штраф для юридических лиц составляет 100 тысяч. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 25.05.2017, 20:25
Тэги: Общественный транспорт, Дети, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Опрос Экономика Ту 154 Корь Кто заработал Убийство в Рахмангулово Футбол Самолет ГИБДД Хэллоуин-2015 Туризм Психология Отключение света Уралмаш, Эльмаш Школа Недвижимость Грипп в Екатеринбурге Общественный транспорт Деньги Баскетбол ЧМ-2018 Горящие авто Снос монастыря на Качканаре Расписание Дело Пьянкова Скандал с Новиковым Эксклюзив Самолет Минобороны упал в Якутии Репортаж Расстрел Выставки ВУЗ Позитив Крушение самолета под Ростовом Шоу-бизнес Отдых Взрыв ИГИЛ Слухи Дом-2 Доска позора Еда Спорт Грипп Коллекторы Жизнь в городе Статистика Новый год СМИ Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Катастрофа Сибирская язва Тест Конкурсы Транспорт Семья Парковки Транспортная реформа ЖКХ Красота Медицина Секс Дороги Новости Женщины Религия Горячее Бизнес Мужчины Голодовка в колонии Лайфхак 9 мая История Екатеринбурга Приговор Лошагину Взятки Мистика Волейбол Ловец покемонов Истории 9 мая Ельцин-центр Культура Розыск Студенты Храм святой Екатерины Ошибки врачей Военный репортаж Пожар Развлечения Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Новости дня Биатлон Пусть говорят Растения Личное Криминал Музыка Афиша Суд Высокие технологии Знаменитости Мировые новости Дорожные воины История успеха Экономия Новости России Здоровье Необычное ЗАГС Обрушение крыши на Калинина Рейтинг Приостановка полетов в Египет Кризис и санкции Образование Производство В Египте разбился самолет с российскими туристами Интервью Война ритуальных агентств ДТП Строительство Интернет Бэби-боксы Погода Фото Мультимедиа Животные Авто Смерть Политика Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Скорая помощь Мода Видео Убийство Ирины Вахрушевой Мотоциклы Происшествия Дети Путин Рецензия Расстрел на Депутатской Хоккей МЧС В Екатеринбурге -40 градусов Отношения Искусство Екатеринбуржцы в разных странах Гололед Скандалы

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru