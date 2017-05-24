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Свердловчанка отсудила у стоматологии 200 тысяч рублей за неправильное лечение

Свердловчанка отсудила у стоматологии 200 тысяч рублей за неправильное лечение
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Врачи неправильно установили женщине зубной имплант.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Каменске-Уральском суд взыскал с местной стоматологии более 200 тысяч рублей в пользу пациентки, которой неправильно установили имплант, сообщает портал ku66.ru 25 мая.
 
Жительница Каменска-Уральского Марина обратилась к специалистам стоматологии «Авеона-Т», чтобы сделать имплантацию зуба. За услугу женщина отдала 53 500 рублей, однако имплант не прижился - из-за некачественно проведенной процедуры он попал в гайморову пазуху. Пациентка обратилась в областное отделение общества защиты прав потребителей «Общественный контроль», специалисты которого подали иск в суд.
 
Суд встал на сторону Марины и взыскал со стоматологии 165 тысяч рублей в пользу пациентки и почти 40 тысяч - в пользу обществвенной организации.
  • Представители стоматологии с решением суда не согласны и намерены обжаловать его, однако правозащитники отступать не собираются.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 25.05.2017, 10:08
Тэги: Суд, Медицина, Здоровье
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