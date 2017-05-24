Свердловчанка отсудила у стоматологии 200 тысяч рублей за неправильное лечение

Врачи неправильно установили женщине зубной имплант.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
В Каменске-Уральском суд взыскал с местной стоматологии более 200 тысяч рублей в пользу пациентки, которой неправильно установили имплант, сообщает портал ku66.ru 25 мая.
Жительница Каменска-Уральского Марина обратилась к специалистам стоматологии «Авеона-Т», чтобы сделать имплантацию зуба. За услугу женщина отдала 53 500 рублей, однако имплант не прижился - из-за некачественно проведенной процедуры он попал в гайморову пазуху. Пациентка обратилась в областное отделение общества защиты прав потребителей «Общественный контроль», специалисты которого подали иск в суд.
Суд встал на сторону Марины и взыскал со стоматологии 165 тысяч рублей в пользу пациентки и почти 40 тысяч - в пользу обществвенной организации.
- Представители стоматологии с решением суда не согласны и намерены обжаловать его, однако правозащитники отступать не собираются.