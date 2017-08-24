Екатеринбурженка отсудила у дорожников более 250 000 рублей за торчавшую на дороге арматуру

Первоначально за повреждения автомобиля Kia Rio суд насчитал в пользу женщины 320 тыс. рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

Дорожный инцидент произошел в декабре 2016 года. Екатеринбурженка на автомобиле Kia Rio отправилась в Туринск. Подъезжая к городу, женщина наткнулась на торчащий посреди дороги металлический прут.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД зафиксировали дорожное препятствие. Ксения Р. обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском к АО "Свердловскавтодор" о возмещении материального ущерба. Однако в ходе разбирательства ответчик утверждал, что выполняет все необходимые работы по содержанию дороги. По его мнению, ДТП произошло из-за того, что Ксения Р. не затормозила перед препятствием.

В процессе разбирательства суд заключил, что, вероятнее всего, проезжую часть повредил грейдер подрядчика, незадолго до аварии очищавший дорогу от снега.

Вину обоих участников процесса посчитали обоюдной. Степень вины истца составила 20 процентов, а ответчика – 80. Исходя из этой пропорции, с АО "Свердловскавтодор" взыскали около 320 тысяч рублей.

Представитель ответчика не согласился с таким решением и обжаловал его. В жалобе он указывал на то, что суд установил размер ущерба без учета износа машины, и просил уменьшить сумму.

– В итоге Свердловский областной суд изменил решение суда первой инстанции. В пользу истца с АО "Свердловскавтодор" взыскано 256 544 рубля, в том числе 228 104 рубля – ущерб, 1 884 рубля – стоимость диагностики автомобиля, 9 600 рублей – оплата услуг эксперта, 12 000 рублей – оплата услуг представителя, 4 956 рублей – госпошлина, – отметили в пресс-службе облсуда.

Ранее НАША составляла подробный алгоритм действий насчет того, что нужно делать, если ваша машина была повреждена по вине дорожников или коммунальных служб.

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