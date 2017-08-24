Козы, петухи и лемур: в Академическом контактный зоопарк открылся прямо в жилом доме

Владелец питомника уверяет, что все документы у него оформлены по законам, и нормы шума и запаха он не превышает.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

В Академическом микрорайоне работает свой контактный зоопарк, но не все местные жители довольны таким соседством. Дело в том, что открылся он на первом этаже многоэтажного дома на Павла Шаманова.

Как рассказывают жильцы, мнения о том, согласны ли они жить рядом с петухами, козами, кроликами и экзотическими животными, никто не спрашивал. Их просто поставили перед фактом.

– Просыпаемся мы с петухами, которые кричат с 4 до 7 утра. Но самое неприятное – это запах. Он начинается прямо при входе в подъезд. А когда особенно жарко на улице, то проникает и в квартиры на 1-2 этажах, – пожаловались жители дома.

Кто-то из соседей зоопарка даже нашел у себя в квартире насекомых, которые, как они уверены, появились из-за питомника.

Зоопарк "Теремок" открылся здесь еще в конце 2016 года. Но активное внимание к себе привлек именно сейчас после жалоб жильцов. При этом, по отзывам посетителей, и взрослым, и детям здесь обычно нравится.

В зоопарке, который расположился в обычном офисном помещении на первом этаже дома на Павла Шаманова, 48, в вольерах живут козы, домашняя птица, попугаи, совы, еноты, мадагаскарский лемур, также есть и змеи. При входе всем гостям выдают бахилы, также есть постоянные сотрудники, которые стараются и экскурсии проводить, и следить, чтобы дети не сильно мучали животных, и убирать за ними вовремя.

Как написал в отзыве на Флампе посетитель Некто Л, его удивил нетипичный интерьер для зоопарка. – Все ярко и минималистично. Ходил, слушал экскурсию, кормил зверей и не заметил, как прошло 2 часа времени. Больше всего эффект на меня произвел лемур – своими специфическими криками, любовью к желтому перцу и черносливу. – Разнообразные, необычные животные, приятный персонал, все чисто, отсутствует неприятный запах, что очень порадовало, – указала aino61636. Есть и негатив от клиентов. – Достаточно "аховый" зоопарк, во многом худший из контактных, где я был. Есть у них лемур, но какой-то напуганный, ничего у него нет в "каморке" для развлекухи, и я даже не знаю как его зовут, потому что написано просто "Лемур". Скунс тоже от людей шарахается, козел за шею привязан к забору. Попугаю хорошо, клетка достаточно просторная, сове, лично по моему мнению, надо места побольше. Цыплятам достаточно вольготно, однако сомнения закрались в душу, когда в углу "ползучих аспидов" одной из 2 комнат зоопарка увидел я с десяток отдельно расположенных цыплят, будто бы расположенных там для кормления змей, – покритиковал don-iguanadon. Отмечают посетители и чистоту. – По поводу гигиены: в зоопарке есть туалет, где можно помыть руки, на входе обязательно просят надеть бахилы и снять верхнюю одежду, есть мини-гардероб, у всех животных чисто, есть еда и вода, – отметила Ксения Марасанова. Александра Гилева рассказала, что ей зоопарк понравился, было интересно: – Животные ухожены, не забитые, дают себя погладить, в вольерах чисто. Запах есть, но естественный для зоопарка. Директор и владелец контактного зоопарка Слава Доронин рассказал "Нашей Газете", что у него есть все разрешения на работу. Он отметил, что если бы он не был уверен, что все делает по закону, он бы не стал открывать зоопарк. – Я нахожусь там довольно давно. Ко мне приходили уже все инстанции, которые должны меня контролировать. Но пока меня никто не закрыл. Все документы на животных и на их обслуживание имеются, вытяжка сделана по ветеринарно-санитарным нормам и согласована с управляющей компанией. Все просто думают, что открыть зоопарк и удерживать его на плаву – это плевое дело. И никто не знает, насколько это тяжело и затруднительно не только по работе с животными, но и в плане документации и проверок. Также у нас есть санитарный день раз в неделю, когда проводим генеральную уборку всей территории, – рассказал "Нашей Газете" владелец. При этом из-за публикаций о недовольствах жильцов в СМИ, прокуратура уже начала проверку работы зоопарка в жилом доме. – Заявлений от жильцов нам не поступало, но мы инициировали проверку. Занимается этим прокуратура Верх-Исетского района. Представители уже выезжали на место на прошлой неделе, итоги будут в течение месяца, – отметили в ведомстве. В ходе проверки также должны быть сделаны замеры качества воздуха и шума, соответствуют ли они нормам. Фото: Кристина Барышникова, официальная страница зоопарка в соцсетях "Наша Газета" уже писала о Славе Доронине, его лемуре и других питомцах, которые раньше жили у мужчины прямо дома.

Также была новость и о большой крысе, которая появилась в "Теремке" в апреле.

Сам владелец зоопарка занимается и продажей необычных животных.

Один из ветеринаров Екатеринбурга рассказала "Нашей Газете", каких питомцев лучше не брать домой.

Какие еще есть контактные зоопарки в Екатеринбурге – НАШ фоторепортаж.

В обычном зоопарке на Мамина-Сибиряка также есть отдел с контактными животными.

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