Жительница ВИЗа держала весь дом без воды

Только участковый и приставы убедили ее открыть дверь в квартиру.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

Жители одного из многоквартирных домов на ВИЗе долгое время оставались без горячей и холодной воды из-за хозяйки одной из квартир.

Управляющая компания обратилась в суд и добилась разрешения на ремонт стояков в ее жилище, но даже после этого женщина не открывала дверь.

– Для принудительного вскрытия квартиры был вызван участковый сотрудник полиции, но на этот раз женщина, повиновавшись представителям власти, дверь открыла. После длительных переговоров, гражданка пообещала, что больше чинить препятствия сотрудникам управляющей компании не станет, – сообщает пресс-служба ФССП

В итоге холодное и горячее водоснабжение в доме было восстановлено.

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