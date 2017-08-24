Все желающие смогут увидеть около сотни боевых машин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

В пятницу, 25 августа, на Свердловском полигоне под Екатеринбургом пройдет показ военной техники. Мероприятие организовано в рамках форума "Армия–2017", который проходит сейчас в Подмосковье.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, все желающие смогут увидеть оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", танки Т-72Б и Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные минометы "Хоста" и "Вена", бронеавтомобили "Тайфун-К", спасательную машину АСМ-4803 и другие образцы военной техники.

Также на форуме пройдет концерт группы "Смысловые галлюцинации".

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