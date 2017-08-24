Под Нижним Тагилом 20-летний водитель грузовика устроил массовое ДТП: двое погибли, трое пострадали

ГАЗ выехал на встречную полосу и врезался в две иномарки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

Под Нижним Тагилом на трассе Екатеринбург – Серов 20-летний водитель грузового автомобиля врезался в Toyota и Chevrolet, погибли мужчина и женщина.

Водитель ГАЗа выехал на встречную полосу на 134 километре трассы и столкнулся с двумя иномарками. На месте погибли 28-летний водитель и 52-летняя пассажирка Chevrolet. Травмы получили водитель грузовика, его 19-летний пассажир и 54-летний пассажир Chevrolet. 24-летний водитель Toyota не пострадал.

– Водитель "Газели" получил травму – ссадины левой голени; пассажир – молодой человек 1998 года рождения – ушиб грудной клетки. Также травмы получил пассажир "Шевроле" – мужчина 1963 года рождения, с ушибом грудной клетки он был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, после проведения всех экспертиз будет возбуждено уголовное дело, – сообщили в областном управлении ГИБДД.

В автоинспекции отметили, что авария произошла в темное время суток – в 22.50. Стаж водителя грузовика составляет два года, водителя Chevrolet – девять лет.

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