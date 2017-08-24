Правительство разрешило УрФУ самостоятельно выдавать ученые степени

Это коснулось еще 18 вузов и 4 научных организаций.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

Премьер России Дмитрий Медведев утвердил список из 19 вузов и 4 научных организаций, которые с 1 сентября смогут самостоятельно присуждать степени кандидата и доктора наук, а также создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте кабмина.

В список вошли 11 вузов, в отношении которых установлена категория "национальный исследовательский университет", три вуза из категории "федеральный университет", в том числе и УрФУ, а также четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты.

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