Прогноз погоды в Екатеринбурге на выходные 26-27 августа

Жара сменится тучами и дождями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

В эти выходные в Екатеринбурге сохранится теплая погода. По данным гидрометцентра России, в уральской столице также возможны дожди.

В субботу, 26 августа, ночью будет под +18, днем в городе будет до +28. Возможна облачность и небольшие осадки.

В воскресенье, 27 августа, ночью похолодает до +16, днем +23 с небольшим дождем.

Стоит добавить, что в четверг, 24 августа в городе был самый жаркий день лета 2017 года. В пятницу, 25 августа в мегаполисе будет до +31.

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