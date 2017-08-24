Ремонт тротуаров на проспекте Ленина в Екатеринбурге завершен на 95 процентов

К концу августа реконструкция будет окончена.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017
Ремонт тротуаров и велодорожек на проспекте Ленина в районе площади 1905 года выходит на финишную прямую. По словам замглавы администрации Екатеринбурга Евгения Архипова, работы завершены на 95%.
Строители уже подготовили фундаменты под скамейки и малые архитектурные формы.
– На аллее специалисты уложили бехатон на 70 % от запланированного объема, до конца месяца эти работы они полностью завершат, – сообщает сайт мэрии.
На сегодняшний день единственная трудность – это поставка гранитного поребрика. Завод-производитель задерживает доставку материала.
- Сейчас перекладка брусчатки на нечетной стороне площади 1905 года практически завершена, рабочие кладут светло-серый и черный гранит для обозначения пешеходных переходов.
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