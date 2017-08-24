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Судьбу недостроенной башни решат на двух градсоветах в Екатеринбурге

Судьбу недостроенной башни решат на двух градсоветах в Екатеринбурге
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Фото: Архив НАШЕЙ
Такое заявление сделал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

Решение по судьбе недостроенной телебашни в Екатеринбурге и о том, какие объекты могут появиться на ее месте, пока не принято. Такое заявление сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в эфире радио "Эхо Москвы Екатеринбург".

– Размещение того или иного объекта на месте телебашни будет рассматриваться на градсоветах – городском и при губернаторе. Мы будем свидетелями, какие еще будут предложены проекты размещения на этом земельном участке, – объясняет глава региона.

По мнению Евгения Куйвашева, недостроенная телебашня не годится ни для организации смотровой площадки, ни для передачи ТВ-сигнала, ни в качестве символа Екатеринбурга.

– С точки зрения инженерно-технического потенциала она исчерпала себя, – продолжает губернатор. – На протяжении 30 лет в центре города, который будет принимать матчи ЧМ-2018, города, который представляет страну в гонке за ЭКСПО-2025, стоит огромная недостроенная башня с ржавой арматурой. Никто серьезно не считает, что такой символ нужен городу.

  • Напомним, в конце 1983 года, согласно решению горисполкома Свердловска, на улице 8 Марта около городского цирка началось строительство телебашни. Это был новый типовой советский проект, реализованный ранее в Вильнюсе и Таллине. Проектная высота составляла 361 метр, именно туда планировалось перенести все городские телерадиопередающие мощности, также там должен был находиться ресторан.
  • Строительство активно велось до 1989 года, после чего начались перебои с финансированием. Однако стройка не была заморожена и продолжалась, но с большими трудностями, вплоть до 1991 года. Потом строительство было заморожено.
  • Ранее НАША писала, что в Екатеринбурге новую арену ХК "Автомобилист" построят на месте телебашни.

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Игорь Труш, 25.08.2017, 10:34
Тэги: Строительство
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