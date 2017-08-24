Свердловские синоптики предупредили о высокой степени пожарной опасности

Температура воздуха в регионе и Екатеринбурге поднимется до плюс 32 градусов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017
В Свердловской области 25-26 августа ожидается пожароопасная погода, сообщает Уральский гидрометцентр.
В регионе прогнозируется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса). До 25 августа также действуют предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности и аномальной жаре. По данным метеорологов, температура воздуха в текущие дни превышает климатическую норму на семь и более градусов.
Сегодня в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается жара до плюс 32 градусов, осадков не будет. Похолодание наступит 27 августа, когда в регионе и уральской столице начнутся грозы и дожди, а температура воздуха днем опустится до плюс 24 градусов.
- В пожароопасный период необходимо быть внимательными при обращении с огнем и пожароопасными предметами. Крайне опасны костры на природе, палы травы, сжигание мусора. Пожар может спровоцировать брошенный окурок, непотушенная спичка или детские игры с огнем.
- Следует также соблюдать меры безопасности на водоемах. Купаться нужно только на официально допущенных к эксплуатации пляжах. Нельзя нырять в неизвестных местах и далеко заплывать.